Torino-Sudtirol: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Torino-Sudtirol, quarto turno Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Continuano i match del quarto turno di CoppaItalia. Questa sera si giocheranno il passaggio dl turno il Torino di WalterMazzarri e il Sudtirol, formazione che milita in SerieC. Ovviamente i granata si presentano come i principali favoriti, ma attenzione a sottovalutare squadre che non hanno nulla da perdere, come ci insegna la sfida dell’anno scorso tra Inter e Pordenone, che ha visto i nerazzurri imporsi solamente dopo i calci di rigore.

Torino-Sudtirol: diretta live e sintesi

Torino-Sudtirol: formazioni ufficiali

Alla fine sarà 3-5-2 per Mazzarri con Ichazo in porta. Davanti a lui Bremer, Lyanco e Moretti. Centrocampo offensivo composta da Parigini e Berenguer sulle fasce, e da Lukic, Baselli e Soriano nel mezzo. Saranno invece Zaza ed Edera a guidare l’attacco. 3-5-2 anche per Zanetti che schiera Offredi in porta. Ierardi, Casale e Vinetot in retroguardia. In mediana invece ecco Fabbri, Berardocco, Fink, con Oneto e Procopio sulle fasce. In avanti Costantino-Mazzocchi.

TORINO (3-4-2-1): Ichazo; Bremer, Lyanco, Moretti; Parigini, Lukic, Baselli, Soriano, Berenguer; Edera, Zaza. All. Mazzarri

SUDTIROL (3-5-2): Offredi; Ierardi, Casale, Vinetot; Oneto, Fabbri, Berardocco, Fink, Procopio; Costantino, Mazzocchi. All. P. Zanetti

Torino-Sudtirol: probabili formazioni e pre-partita

Mazzarri sembra intenzionato a schierare un Torino piuttosto sperimentale. Dunque 3-4-2-1 con Sirigu tra i pali, protetto da Lyanco, Bremer e Moretti. Centrocampo molto offensivo con Parigini e Berenguer sulle fasce, insieme a Baselli e Lukic nel mezzo. In attacco Soriano ed Edera dovrebbero agire alle spalle dell’unica punta Zaza. Nel Sudtirol invece il tecnico PaoloZanetti, che da giocatore ha militato proprio tra i granata, schiera un 3-5-2 molto compatto, dove Costantino e Mazzocchi saranno i due deputati a ripartire.

Torino-Sudtirol: i precedenti del match

Torino e Sudtirol non si sono ovviamente mai incrociate prima di questa sera. La squadra di Bolzano infatti partecipa consecutivamente alla CoppaItalia dalla stagione 2012/2013, ma non è mai arrivata oltre il secondo turno. Questa è la prima volta che la compagine tirolese ha la chance di approdare agli ottavi di finale. Una storia completamente diversa da quella del Torino che questa competizione l’ha vinta ben 5 volte, l’ultima delle quali nel 1993.

Torino-Sudtirol: l’arbitro del match

L’arbitro scelto per questo Torino–Sudtirol, match valido per il quarto turno di Coppa Italia, sarà Daniele Minelli di Varese. Il fischietto 36enne ha trascorso gran parte della sua carriera in SerieB, ma può vantare anche 3presenze nel massimo campionato.

Torino-Sudtirol Streaming: dove vederla in tv

Torino-Sudtirol sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre, in HD 57), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app e sito RaiPlay. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.