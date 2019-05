Torino verso il record di punti: eguagliato il primato del 2013-14

Torino verso il record di punti: con il pareggio nel Derby con la Juventus, la squadra è salita a quota 57 in classifica

Il pareggio per 1-1 ottenuto nel Derby contro la Juventus, sebbene riduca al lumicino le speranze di qualificazione in Champions League, ha permesso al Torino di Walter Mazzarri di eguagliare il primato di punti in Serie A nell’era dei 3 punti della stagione 2013-14, quando la squadra allora guidata da Gian Piero Ventura si fermò a fine stagione a 57.

La stessa quota raggiunta appunto ora dai granata, ma a 3 giornate dal termine del campionato. Torino verso il record di punti: nelle sfide che restano contro Sassuolo, Empoli e Lazio, dunque, la squadra di Mazzarri potrà ulteriormente incrementare il proprio bottino, chiudendo la sua stagione con il record assoluto di punti nell’era dei 3 punti in palio.