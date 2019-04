Il Toro riscopre il fattore Olimpico: nel girone di ritorno 19 punti come la Juve

L’Europa passa dall’Olimpico: il Torino di Mazzarri sarebbe prima, insieme alla Juventus, per punti fatti in casa nel girone di ritorno

L’Europa passa anche dall’Olimpico. Nel girone di ritorno, il Toro ha riscoperto il suo fortino, lo stadio Olimpico Grande Torino. La squadra di Mazzarri sarebbe prima, insieme alla Juventus (che ha però una gara in meno), per punti conquistati tra le mura di casa nel girone di ritorno. Le due squadre piemontesi sono a peri merito con 19 punti.

Il Toro ha giocato in casa 8 partite ottenendo ben 6 vittorie contro Inter, Udinese, Atalanta, Chievo, Sampdoria e Milan; un pareggio contro il Cagliari; e una sconfitta contro il Bologna. In casa i granata dovranno giocare ancora contro il Sassuolo e la Lazio: due gare che potrebbero esser decisive per la rincorsa all’Europa.