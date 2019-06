Totti lascia la Roma, Gnocchi: «Monumento, deve avere ruolo importante»

Totti lascia la Roma, Gene Gnocchi parla della vicenda societaria del capitano giallorosso: ecco le sue parole

Gene Gnocchi, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dal Vip Master di Tennis a Milano Marittima: «Dispiace perché uno come Totti, con le sue qualità, sarebbe assolutamente necessario».

«Evidentemente a Roma si fa fatica a fare le cose in maniera normale. Un monumento come Totti deve trovar posto e anche con un ruolo importante. Mi dispiace molto per lui perché lo stimo tantissimo».