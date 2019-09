Urbano Cairo diventa presidente del Torino – 2 settembre 2005 – VIDEO

Il 2 settembre 2005 Urbano Cairo diventa ufficialmente il presidente del Torino rilevando la società da Giovannone

Il 2 settembre 2005 Urbano Cairo diventa presidente del Torino, dopo che il club era fallito e rinato grazie al lodo Petrucci. Cairo rilevò la società dopo una trattativa con l’imprenditore Luca Giovannone. Il neo presidente si presentò con la ferma volontà di rilanciare il Toro in ambito italiano ed europeo.

Affidata la squadra a Gianni De Biasi, la squadra riuscì ad ottenere la promozione in serie A attraverso i play-off. Conquistò l’Europa grazie alla qualificazione in Europa League con Ventura in panchina. Rimane il risultato più importante conseguito da Toro sotto la presidenza Cairo.

