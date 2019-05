Valencia-Arsenal 1-1 DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Valencia-Arsenal, ritorno semifinale Europa League 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

La resa dei conti: Valencia-Arsenal si affrontano nel match di ritorno della semifinale di Europa League. Si riparte dal 3-1 venuto fuori dall’Emirates Stadium: gli spagnoli erano andati avanti con Diakhaby, ma poi una doppietta di Lacazette ed il sigillo di Aubameyang al 90′ hanno dato un successo importante ai Gunners, che ora vedono davvero vicina la finale di Baku.

Valencia-Arsenal 1-1: pagelle e tabellino

Marcatori: 11′ Gameiro (V), 17′ Aubameyang (A)

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel, Garay, Gayà; Coquelin, Parejo, Wass, Gonçalo Guedes; Gameiro, Rodrigo. A disposizione: Domenech, Roncaglia, Diakhaby, Lato, Soler, Sobrino, Mina. Allenatore: Marcelino.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Sokratis Papastathopoulos, Koscielny; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil, Aubameyang; Lacazette. A disposizione: Leno, Lichtsteiner, Mustafi, Elneny, Guendouzi, Mkhitaryan, Iwobi. Allenatore: Unai Emery.

Note:

Valenca-Arsenal: diretta live, moviola e sintesi

45′ – Finisce in parità il match al Mestalla di Valencia: 1-1. Gli spagnoli chiamati alla rimonta: serviranno ben 3 gol per passare il turno.

39′ – CHE OCCASIONE PER LACAZETTE! PALO ESTERNO! Aubameyang se ne va sulla fascia con un doppio passo e si accentra: la palla arriva in mezzo per Lacazette che, a livello quasi del dischetto, scheggia il palo esterno con Neto completamente fermo.

17′ – L'ARSENAL PAREGGIA!

11′ – VANTAGGIO DEL VALENCIA! KEVIN GAMEIRO! palla in profondità per Rodrigo che mette in mezzo una palla per Gameiro: il francese depone in porta l’1 a 0. Valencia-Arsenal 1-0.

1′ – Inizia la partita al Mestalla di Valencia. A Londrà finì 1-3

Valencia-Arsenal: formazioni ufficiali

Valencia-Arsenal: probabili formazioni e pre-partita

Marcelino dovrà fare a meno di Cheryshev e Kondogbia e si affiderà al più classico dei moduli: il 4-4-2. Davanti ci saranno Santi Mina e Rodrigo, mentre sulle ali ci saranno Soler e Gonçalo Guedes. Obiettivo per i ‘Pipistrelli’ quello di ribaltare tutto e accedere in finale.

Lunga lista di infortuni per Emery: su tutti, Aaron Ramsey che ha chiuso anticipatamente la stagione. Nel 3-4-2-1 del tecnico francese, ballottaggio sulla trequarti tra Alex Iwobi e Mesut Ozil: favorito l’inglese. Aubameyang e Lacazette intoccabili in attacco, mentre sulla destra agirà Maitland-Niles.

Valencia-Arsenal Streaming: dove vederla in tv

Valencia-Arsenal sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport (canale 253 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.