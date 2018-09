Champions League 2018/2019: dove vedere Valencia-Juventus in streaming e in diretta tv, gara d’esordio dei bianconeri nella nuova edizione

Per il gruppo H della Champions League 2018/2019, mercoledì 19 settembre va in scena Valencia-Juventus. Fischio d’inizio allo stadio ‘Mestalla‘ di Valencia alle ore 21: la squadra spagnola torna a giocare nella massima competizione europea dopo due anni, mentre i bianconeri vi prendono parte per la settima stagione consecutiva dopo l’eliminazione in semifinale ad opera del Real Madrid nell’ultima edizione. Le due squadre sono inserite nel Gruppo H insieme a Young Boys e Manchester United, che si affrontano in contemporanea a Berna. Stati di forma opposti per Valencia e Juventus, con la squadra allenata da Marcelino che dopo quattro turni di Liga conta appena tre punti e ancora nessuna vittoria; bottino pieno invece fin qui per la formazione di Allegri che in quattro giornate di campionato ha ottenuto altrettante vittorie.

Valencia-Juventus sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Arena (canale 204 dello Sky Box) e Sky Sport (numero 253). La partita sarà poi disponibile in streaming er pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Valencia-Juventus potrà essere seguita anche in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Valencia-Juventus, probabili formazioni

VALENCIA – Marcelino non può contare sul difensore infortunato Garay, mentre è in forte dubbio anche la presenza degli ex interisti Murillo e Kondogbia, recentemente colpiti da problemi fisici. L’allenatore spagnolo è pronto a riproporre il 4-4-2 già visto nelle prime giornate di campionato: a difendere i pali ci sarà l’ex Neto, davanti al quale dovrebbero agire l’italiano Piccini, Gabriel Paulista, Dyakhaby e Gayà; a centrocampo si scaldano Torres, Guedes, Parejo e Cheryshev. A guiodare l’attacco dei ‘pipistrelli’ è pronta la coppia Rodrigo-Gameiro.

JUVENTUS – Allegri non dovrebbe cambiare il sistema di gioco visto nelle ultime partite affidandosi nuovamente al 4-3-3; in porta c’è la conferma prevista di Szczesny, davanti al quale, in linea di difesa, si scaldano Cancelo, Bonucci, Chiellini (rientrante dopo il riposo nell’ultima di campionato) e Alex Sandro. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Pjanic (nell’ultima gara sostituito da Emre Can), affiancato dagli altri due titolari Khedira e Matuidi. In attacco, Allegri non vuole rinunciare a Mandzukic e Cristiano Ronaldo (al suo esordio assoluto in Champions con la Juve), mentre sul lato offensivo destro Bernardeschi è attualmente previsto tra i titolari dopo il recente infortunio di Dybala (da valutare).

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Torres, Guedes, Parejo, Cheryshev; Gameiro, Rodrigo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

