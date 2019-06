Van Dijk? No Maguire, ecco chi è il difensore più pagato della storia

In questa caldissima sessione di calciomercato estiva Virgil Van Dijk potrebbe essere scalzato dal trono di difensore più pagato della storia del calcio

Virgil Van Dijk trema. Il difensore olandese, infatti, potrebbe essere scalzato dal trono di difensore più pagato della storia del calcio. Il Manchester City ha messo nel mirino Harry Maguire per rinforzare pesantemente la difesa di Guardiola.

Se la strada per Kalidou Koulibaly è in salita, potrebbe essere in discesa quella per Harry Maguire: per il centrale del Leicester e della nazionale dei 3 leoni, i campioni d’Inghilterra potrebbero mettere sul piatto circa 90 milioni di euro. Ma chi è quello che diventerà probabilmente il difensore più pagato della storia?

Dopo una lunga gavetta tra Sheffield, Hull City e Wigan, è approdato nel 2017 al Leicester City che ha investito per lui 14 milioni di euro. Nelle ultime annate il difensore ha offerto un rendimento in crescendo che gli ha permesso anche di diventare un perno dell’Inghilterra. Roccioso, forte fisicamente, e abile nell’uno contro uno, il classe 1993 si è dimostrato una minaccia costante anche negli inserimenti offensivi sui calci piazzati.