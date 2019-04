Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato del suo momento e anche del futuro. Ecco le sue dichiarazioni

Dichiarazioni di Matias Vecino a poche ore da Inter–Juventus. Il centrocampista uruguaiano ha fatto il punto della situazione ai microfoni di 100% Deporte: «Io valuto positivamente la mia annata, ho giocato praticamente sempre. Qui sto bene, ho tre anni di contratto. L’Inter è un grande club e punta a crescere negli anni, lo ha già dimostrato nelle ultime stagioni».

Prosegue Vecino: «Vogliamo avvicinarci alla Juventus. La squadra sta crescendo, dobbiamo ritornare in Champions in pianta stabile: sono sicuro che lotteremo per il campionato. La proprietà sta facendo dei grandi investimenti e speriamo di raggiungere molto presto i nostri obiettivi».