Verona, Aglietti è il favorito per la panchina scaligera

Alfredo Aglietti si avvicina a grandi passi verso la panchina del Verona, a breve ci potrebbe essere la fumata bianca. Superati Zeman e De Biasi, il tecnico toscano sembra il favorito per sostituire Grosso

L’allenatore Alfredo Aglietti sembra aver sbaragliato la concorrenza, il tecnico di San Giovanni Valdarno sembra aver convinto il presidente del Verona Setti. Aglietti reduce dalle ultime esperienze in serie B con Entella e Ascoli, tornerebbe quindi in pista, su una panchina prestigiosa.

Mister Aglietti se verranno confermate le voci che lo vedono prossimo allenatore dell’Hellas, si troverà di fronte una situazione complicata; il club veneto si trova attualmente al sesto posto con 49 punti, con una qualificazione ai play-off, ancora tutta da conquistare, infatti al nono posto si trovano Cittadella e Perugia, che però hanno solo due punti di ritardo.

Il calendario riserva al Verona due sfide difficili, contro avversarie ancora in corsa per i propri obiettivi. Sabato prossimo il Verona sarà ospite del Cittadella, vero e proprio spareggio per l’accesso ai play-off, mentre all’ultima ospiterà il Foggia, che con ogni probabilità sarà assetato di punti salvezza