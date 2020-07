Verona, Setti: «L’Atalanta è un’ispirazione per tutti. Juric rimane? Finchè non firma…»

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro l’Atalanta

ATALANTA – «L’amicizia che lega Gasperini a Juric e il modo in cui interpretano il calcio ci rendono simili. Uguali no. Il gioco che sta adattando l’Atalanta sta facendo parlare tutta l’Europa. È un’ispirazione per tutti».

JURIC RESTA – «Fino a quando non c’è la firma non lo sappiamo. Il mister è stato un valore aggiunto, la speranza è quella di continuare insieme. Se qualcuno ha bussato per chiedercelo? Siamo sempre stati chiari con lui, Juric sta facendo le sue valutazioni. Da parte nostra non ci sono problemi».

AMBIZIONI – «Siamo una neopromossa, dobbiamo fare i conti con parametri economici dai quali non possiamo prescindere».