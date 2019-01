Vrsaljko si opera: stop di 6-8 mesi? Sarà addio all’Inter, ha già salutato

L’Inter saluta Sime Vrsaljko. Il terzino croato sarà costretto all’operazione e avrebbe già salutato i compagni nerazzurri

Sime Vrsaljko pronto a dire addio all’Inter. Il terzino croato, rimpiazzato da Cedric Soares, lascerà i nerazzurri nei prossimi giorni: ne è certo Il Corriere dello Sport che parla già di un saluto avvenuto tra il calciatore e il club nerazzurro. Il giocatore infatti potrebbe concludere anzitempo la sua avventura all’Inter. Secondo il quotidiano, sarà proprio Sime a far spazio a Cedric nella lista dei 25 da consegnare alla Lega e nella lista poi da consegnare alla Uefa per l’Europa League. Il croato ieri mattina si è recato ad Appiano a salutare i compagni. Lui ha deciso di operarsi e adesso deve ricevere il via libera dall’Atletico.

Il calciatore vuole provare a eliminare del tutto il problema e ha scelto l’intervento chirurgico come soluzione ai suoi mali. L’operazione però lo costringerà a star fermo per 6-8 mesi perché si parla anche di un possibile interessamento del crociato posteriore. L’Inter continuerà comunque a pagarlo fino al termine della stagione ma il giocatore nei prossimi giorni dovrebbe volare a Madrid per ricevere l’ok dal suo club di appartenenza, l’Atletico. Con l’operazione si allontana anche il riscatto da parte dell’Inter.