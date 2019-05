Xavi: «Io nuovo allenatore del Barcellona? Non sono pronto»

Xavi Hernandez parla della suggestione che lo vorrebbe come prossimo allenatore blaugrana. Le parole dell’ex centrocampista

Intervistato da Marca, Xavi Hernandez – ex centrocampista e bandiera del Barcellona – ha commentato così l’ipotesi di un suo approdo sulla panchina blaugrana per il dopo Valverde.

Le sue parole: «Non posso iniziare la mia carriera da allenatore della prima squadra del Barça, non sarebbe normale. Parto da zero, sarebbe troppo veloce tornare ora al Barcellona o in Liga. Non è il momento, mi devo preparare».