Zaniolo, che numero in mezzo a tre: Belotti messo a sedere – VIDEO

Il talento di Nicolò Zaniolo è definitivamente sbocciato: bellissimo numero in mezzo a tre giocatori del Toro

Secondo gol in campionato per Nicolò Zaniolo che oggi, contro il Torino, sta mettendo in mostra tutto il suo talento e le sue qualità. Il centrocampista giallorosso è sicuramente l’uomo più in forma della Roma, capace di dettare i tempi di gioco e offrire al pubblico dell’Olimpico giocate di altissima qualità. Come quella con protagonisti De Silvestri, Ansaldi e Belotti. Nessuno dei tre granata è riuscito a strappare la palla all’ex Inter che anzi, se n’è andato in bello stile.