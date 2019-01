Un foglietto dimenticato dal ds Paratici in un ristorante milanese svela i piani del mercato Juve. Via Pjanic, c’è Milinkovic-Savic

Clamorose indiscrezioni di mercato sulla Juventus! Fabio Paratici avrebbe dimenticato un bigliettino, un fogliettino, in un noto ristorante milanese. Il direttore avrebbe strappato il foglietto e lo avrebbe lasciato nel ristorante dove ha pranzato ieri ma un tifoso, incuriosito, ha raccolto i pezzi e li ha ricomposti e li ha girati alla redazione de Il Tempo che ha pubblicato in prima pagina lo scoop. Sul foglietto infatti è spuntato fuori il piano mercato della Juventus in vista della prossima estate. Un foglietto piazzato in prima pagina dal quotidiano romano e che svela, con cifre e dettagli, alcune delle prossime mosse che la Juventus. Da Zaniolo a Milinkovic-Savic, passando per Chiesa e Tonali: sono tanti i colpi in canna per i bianconeri. La Juve punta a rinforzare la rosa con tanti giovani talenti, soprattutto italiani.

Tanti nomi circolano sui giornali e sui siti web ormai da diverso tempo come ad esempio quello di Romero, difensore del Genoa, da acquistare per 20 milioni, o come quello di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia (20 milioni anche per lui). La Juventus ha pronto un budbget da 50 milioni di euro per Federico Chiesa della Fiorentina e di 40 per Nicolò Zaniolo, nome nuovo nel mirino della Juventus. I bianconeri potrebbero tentare la Roma con un’offerta importante per il giovane classe ’99, acquistato in estate per soli 4,5 milioni. Infine torna di prepotenza anche il nome di Sergej Milinkovic-Savic che Paratici è pronto a trattare con la Lazio in caso di partenza di Miralem Pjanic. Nella lista anche dei giovani talenti come Zennaro del Venezia, vicino al Genoa (si tratterebbe dunque di un affare in sinergia), Demiral (sinergia col Sassuolo) e il nome nuovo Szoboszlai del Salisburgo, da prendere in prestito con riscatto a 10 milioni. Sarà tutto vero? Chi lo sa. Il giallo del bigliettino di Fabio Paratici potrebbe nascondere le vere strategie della Juve sul mercato estivo.