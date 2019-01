Zapata, ha segnato un dopo 44’’ dopo aver sbagliato un rigore: è stato più veloce di Shevchenko in Milan-Bayern – VIDEO

L’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata, ha siglato un record quest’oggi! Il colombiano ha infatti segnato 44’’ dopo aver sbagliato un rigore in Atalanta-Roma. Nessuno prima di lui era riuscito a fare meglio nel calcio italiano. In passato, un solo calciatore era riuscito a segnare subito dopo aver sbagliato un rigore. Si tratta di Andrij Shevchenko in Milan-Bayern Monaco dell’8 marzo del 2006. In quel giorno si giocava a San Siro il ritorno dei quarti di Champions League e i rossoneri vinsero 4-1. Il calciatore ucraino, riuscì a segnare subito dopo aver sbagliato un calcio di rigore, nel giro di pochi secondi.