Zenoni: «Spero che Quagliarella non smetta mai di giocare»

Cristian Zenoni ha passato cinque anni della sua carriera alla Sampdoria in cui ha giocato anche con Fabio Quagliarella

«Ho trascorso cinque anni fantastici, abbiamo raggiunto la Coppa Uefa con Novellino, per la Sampdoria salendo dalla Serie B l’anno prima, era una cosa straordinaria. Ricordo che Flachi-Bazzani, la nostra coppia gol, era fondamentale per quell’annata lì; arrivando a Quagliarella che ha dimostrato e dimostra tuttora di essere uno dei bomber più prolifici del campionato italiano. E’ uno dei calciatori italiani in attività che ha segnato più gol in Serie A, un applauso per quanto fatto prima e per quello che ha fatto adesso. E’ un calciatore che non dovrebbe smettere mai Fabio, complimenti a lui».