2° Turno preliminare Europa League, Torino-Debrecen: probabili formazioni e dove vedere il 1° impegno europeo dei granata di Mazzarri

Il Torino di Walter Mazzarri comincia il suo cammino europeo in Europa League nel 2° Turno preliminare: avversario dei granata saranno gli ungheresi del Debrecen, guidati in panchina da András Herczeg. I granata hanno guadagnato la qualificazione al torneo europeo in virtù dell’esclusione del Milan dalla Champions League, e del conseguente avanzamento della Roma nella massima competizione europea. Torino-Debrecen: la partita di andata fra le due formazioni si giocherà giovedì 25 luglio 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Moccagatta di Alessandria.

La sfida di disputerà nello storico impianto alessandrino per indisponibilità dello Stadio Olimpico Grande Torino, oggetto di rifacimento del manto erboso dopo aver ospitato una serie di importanti concerti. Il Debrecen si è qualificato al 2° Turno preliminare di Europa League eliminando al 1° Turno gli albanesi del Kukesi: vittoria per 3-0 in casa e 1-1 in trasferta.

La gara di andata del 2° Turno preliminare di Europa League Torino-Debrecen sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l'app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C'è poi l'opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

Torino-Debrecen

Competizione: 2° Turno preliminare Europa League

Quando: giovedì 25 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Giuseppe Moccagatta (Alessandria)

Arbitro: Jens Maae (Danimarca)

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Berenguer. Allenatore: Mazzarri

DEBRECEN (4-4-2): Nagy; Szatmari, Pavkovics, Tozsér, Ferenczi; Haris, Takács, Varga, Kusnyir; Szécsi, Trujic. Allenatore: Herczeg