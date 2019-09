Il 19 settembre 1926, a Milano, viene inaugurato lo Stadio di San Siro con un’amichevole tra Inter e Milan terminata 6-3

Il 19 settembre 1926, a Milano, viene inaugurato lo Stadio di San Siro. A tenere a battesimo l’impianto – chiamato così per via del nome del quartiere in cui sorge – un’amichevole tra Inter e Milan terminata 6-3 in favore dei nerazzurri.

La struttura, in origine, era ad esclusivo utilizzo dei rossoneri. E la prima versione di San Siro, voluta dal presidente Piero Pirelli e costato 5 milioni di lire, poteva contenere 50mila spettatori dei quali circa 16mila con posti a sedere. Il Milan ha poi venduto l’impianto alla città di Milano nel 1935, per quanto i rossoneri siano rimasti i soli occupanti sino al 1947. Nel 1980 lo stadio è stato rinominato Giuseppe Meazza, in onore del celebre giocatore che aveva militato in entrambe le squadre della città, e oggi vanta una capienza di 81.277 posti a sedere.

