Alessio: «Hazard? Chi non lo vorrebbe, ma è destinato al Real Madrid»

Parla Alessio, storico vice di Antonio Conte: da Hazard al mercato della Juve in vista della prossima stagione

Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte, è stato contattato in esclusiva da TuttoJuve.com, e ha detto la sua su vari temi, in ambito Juve. Primo fra tutti il mercato, con i nomi di Kantè (in ottica Sarri) e Hazard.

«Chi non vorrebbe avere in squadra Hazard. Un giocatore che da solo cambia spesso l’esito della partita. È un attaccante fondamentale per ogni squadra. Peccato che sia destinato al Real Madrid».