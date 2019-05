Allenatore Juve: Sarri in vantaggio, Inzaghi attende la decisione

Allenatore Juve: in pole per la panchina bianconera c’è ancora Maurizio Sarri. Simone Inzaghi aspetta la decisione di Agnelli e Nedved

Il nome di Maurizio Sarri è ancora quello più caldo per la panchina bianconera. Come spiega La Stampa, il tecnico del Chelsea è in pole per essere il nuovo allenatore della Juve, ma tutti sarà deciso dopo la finale di Europa League.

Non sfuma il nome di Simone Inzaghi, che avrebbe rifiutato il rinnovo proposto dalla Lazio e starebbe aspettando le mosse di Agnelli, Nedved e Paratici per decidere cosa fare.