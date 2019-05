Allenatore Milan, Inzaghi favorito: tutti i nomi in lizza

Allenatore Milan, Simone Inzaghi sarebbe il favorito per la panchina rossonera. Giampaolo osservato speciale

È Simone Inzaghi il favorito in casa Milan per sostituire Rino Gattuso sulla panchina dei rossoneri. Secondo Sportmediaset sarebbe l’allenatore della Lazio l’obiettivo numero uno di Gazidis, in linea con il progetto giovani del nuovo corso rossonero.

Inzaghi dunque viene dato come favorito, ma ci sono altri nomi in lizza per la panchina del Milan. Primo fra tutti Marco Giampaolo, ma occhio anche a De Zerbi e Di Francesco.