Allenatore Milan, parla Reina: «Benitez? Un grande allenatore»

Allenatore Milan, parla Reina sull’ipotesi di vedere Rafa Benitez come allenatore dei rossoneri, dopo l’addio di Gattuso

Il Milan è alla ricerca del sostituto di Gattuso per la panchina. Il favorito è Giampaolo, ma ci sono altri nomi in lizza. Reina, in un’intervista lasciata al Corriere dello Sport, ha parlato dell’eventualità di vedere Rafa Benitez sulla panchina del Milan.

«Lavorare con lui? E’ un altro grande allenatore, ma sono tutte ipotesi». Non si sbilancia dunque il portiere rossonero, che ha già lavorato con Benitez a Liverpool e a Napoli.