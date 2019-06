Atalanta, chi è Malinovskyi. Alla scoperta dell’obiettivo nerazzurro

Alla scoperta del probabile primo acquisto dell’Atalanta. Malinovskyi arriverà dal Genk per mettersi a disposizione di Gasperini

Ruslan Malinovskyi potrebbe essere il primo colpo dell’Atalanta formato Europeo. La società di Percassi si è spinta fino in Belgio per andare a scovare un talento da dare in mano a Gasperini, pronto a modellarlo a suo piacimento. Ventisei anni sulla carta d’identità, milita nel Genk dove è arrivato nel gennaio del 2016. Prima, l’esperienza in Ucraina, tra Shakhtar e vari prestiti.

Centrocampista centrale, all’occorrenza anche trequartista, ha disputato un’ottima annata in Jupiter League con 28 partite giocate, condite da 9 gol e altrettanti assist. Complessivamente, con la casacca del Genk, ha raccolto 135 gettoni e 30 marcature. Adesso la possibilità di assaggiare i grandi palcoscenici europei con l’Atalanta, attesa dal debutto in Champions League.