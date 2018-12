Atalanta-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Juventus in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il match valido per la 18ª giornata di Serie A

La Juventus, ospite nello stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, affronta l’Atalanta nella 18ª giornata di Serie A. I bianconeri, grazie alla vittoria contro la Roma durante la scorsa giornata, si sono laureati Campioni d’Inverno con ben due giornate d’anticipo. La forma della squadra di Allegri è smagliante: prima con ben 8 punti di distacco dal Napoli e 16 vittorie ed un pareggio conquistati su 17 gare. La squadra di Gasperini, invece, orbita al centro della classifica a pari punti con la Roma. La formazione bergamasca proverà ad ostacolare il percorso bianconero, nonostante quest’anno stia rendendo maggiormente fuori casa

Il match, in programma mercoledì 26 dicembre alle 15:00, sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (rispettivamente canale 202 e 252 del satellite). Inoltre la diretta della gara sarà visibile tramite l’app SkyGo, su pc, smartphone e tablet e su tutti i dispositivi iOS, Android e Windows Mobile. Per gli abbonati a NOW TV, si ricorda che la piattaforma è disponibile in abbonamento sui dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Infine la partita potrà essere seguito su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Atalanta-Juventus

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: mercoledì 26 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Sport 252 – NOW TV

Stadio: Atleti Azzurri d’Italia (Bergamo)

Arbitro: Luca Banti della sezione di Livorno

Atalanta-Juventus: le probabili formazioni

ATALANTA – I nerazzurri, dopo un avvio di stagione ampiamente sotto le aspettative, hanno ritrovato la forma e sono riusciti a farsi sotto per la lotta alla zona Europa, distante solo due punti. La Dea cerca contro la Juventus anche riscatto dopo il KO subito in trasferta contro il Genoa per 3-1. Sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia, Gasperini dovrebbe schierare i migliori undici visto lo spessore tecnico dell’avversario. In porta ci sarà Berisha supportato dal pacchetto arretrato composto da Mancini, Masiello e Djimsiti, quest’ultimi al posto degli squalificati Palomino e Toloi. A centrocampo ci saranno Hateboer, Freuler, Pessina, in sostituzione dell’infortunato De Roon, e Gosens con Ilicic sulla trequarti. Nessun dubbio per quanto riguarda il reparto offensivo composto da Gomez e Zapata.

JUVENTUS – La capolista Juventus non vuole lasciare punti per strada e soprattutto punta ad allungare o almeno mantenere invariato il distacco guadagnato sul Napoli, impegnato contro l’Inter in trasferta. Il tecnico della Juve dovrà fare i conti con qualche assenza dovuta a vari infortuni. Nel 4-3-3, ormai collaudato, dovrebbero schierarsi in difesa De Sciglio, Benatia, Bonucci e Alex Sandro, turno di riposo per Chiellini. Per il centrocampo Allegri dovrebbe optare per Emre Can, Bentancur e Pjanic, mentre non ci sarà Matuidi alle prese con l’influenza. Infine non dovrebbe far parte degli undici titolari Cristiano Ronaldo ed il tridente offensivo sarà formato da Douglas Costa, Mandzukic e Dybala.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, Pessina, Gosens; Zapata, Gomez, Ilicic. Allenatore: Gasperini.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Pjanic; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala. Allenatore: Allegri.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA

Leggi anche CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2018/2019