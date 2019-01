Atalanta-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atalanta-Roma, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Ci attende una bella domenica di calcio giocato in Serie A dopo le sfide del sabato che hanno visto frenare il Napoli secondo in classifica. Quest’oggi allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo si affrontano Atalanta-Roma, match tra i più interessanti nella lista degli impegni odierni del campionato di Serie A. Domenica che si concluderà con il big match di questa sera Lazio-Juventus. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Atalanta-Roma.

Atalanta-Roma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Atalanta-Roma: formazioni ufficiali

Atalanta-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Infermeria piena per la Roma. Di Francesco deve fare a meno sia di Juan Jesus che di Under, Mirante e Peretti. Diverse assenze per i giallorossi a Bergamo, il problema muscolare di Cengiz viene mitigato dal rientro in gruppo di Florenzi dopo l’influenza. C’è Nzonzi dal primo minuto in mediana, tra i convocati si rivede De Rossi. Ipotesi Florenzi esterno destro offensivo opposto ad El Shaarawy, con Zaniolo ad agire da trequartista a supporto della punta Edin Dzeko. In casa Atalanta non ci sono assenti, solamente il centrocampista Freuler è in forte dubbio per la sfida contro i giallorossi a causa di una elongazione muscolare. Nel caso non dovesse farcela è pronto Pasalic a giostrare dal primo minuto, mentre in attacco ci sarà il bomber Zapata assieme a Gomez e Ilicic. Mancini parte dall’inizio in difesa, ballottaggio tra Palomino e Djimsiti per una maglia in difesa.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha, Toloi, Palomino, Mancini, Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne, Ilicic, Gomez, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Reca, Gosens, Djimsiti, Masiello, Freuler, Pessina, Kulusevski, Barrow. Allenatore: Gasperini.

ROMA (4-2-3-1): Olsen, Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov, Cristante, Nzonzi, Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy, Dzeko. A disposizione: Fuzato, Pellegrini Lu., Marcano, Santon, Pellegrini Lo., De Rossi, Pastore, Kluivert, Schick. Allenatore: Di Francesco.

Atalanta-Roma, l’arbitro del match

La partita in programma alle ore 15 tra Atalanta-Roma, seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2018/2019, verrà diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Il fischietto verrà coadiuvato dagli assistenti arbitrali Passeri e Manganelli, mentre Giua sarà quarto uomo. Sono Di Bello e Bindoni, infine, i due arbitri addetti rispettivamente al Var e Avar. Per il fischietto abruzzese sono già state 13 le partite della Roma dirette, con un bilancio che sorride ai giallorossi già vittoriosi in 9 occasioni e sconfitti 4 volte. Calvarese ha già diretto un match tra la formazione giallorossa e quella bergamasca, risalente alla stagione 2015/2016 e in quell’occasione la Dea si impose all’Olimpico con il punteggio di 0-2. Il bilancio delle partite dirette da Calvarese con i bergamaschi è positivo per l’Atalanta, che ha vinto in ben 9 occasioni, ne ha pareggiato 2 e persa solamente una.

Atalanta-Roma Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.