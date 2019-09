Il 20 settembre 1989, in amichevole contro la Bulgaria, Baggio mette a segno il gol numero 500 della Nazionale in Italia

Uno scatenato Roberto Baggio è il grande protagonista dell’amichevole tra Italia e Bulgaria che va in scena il 20 settembre 1989. Una data a suo modo storica, dato che il Divin Codino mette a segno la rete numero 500 della Nazionale segnata in Italia.

E lo fa in una gara che lo vede dettare legge in lungo e in largo. Baggio, infatti, nel 4-0 con cui gli azzurri si impongono al Manuzzi di Cesena, mette a referto due reti ed altrettanti assist.

