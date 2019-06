Bani è un nuovo giocatore del Bologna: il comunicato ufficiale

Mattia Bani è un nuovo giocatore del Bologna. A comunicarlo è il Chievo, club che deteneva il suo cartellino, con una nota ufficiale

Bani è un nuovo giocatore del Bologna. A comunicare l’operazione è il Chievo, che con una nota ufficiale fa sapere di aver definito l’affare con il club emiliano.

«L’Ac Chievo Verona comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Mattia Bani al Bologna» si legge nel comunicato. I clivensi non perdono poi occasione per fare un grande in bocca al lupo al giovane classe ’93.