Barcellona, cautela su Messi. Slitta il rientro dell’argentino

Barcellona, su Messi si sceglie la strada della cautela. Slitta il rientro della Pulce: appuntamento a dopo la sosta per le nazionali

Sembrava tutto apparecchiato per il ritorno in campo di Leo Messi col Barcellona domenica contro il Betis Siviglia. Il problema fisico per la Pulce, tuttavia, appare più complessa del previsto. Il fastidio al soleo del polpaccio è da prendere con le pinze per tale ragione.

Si è scelta, quindi, la strada della cautela. Il pluri pallone d’oro sfrutterà tutti i giorni di riposo di cui necessita e farà regolarmente ritorno in squadra solamente dopo la sosta per le nazionali.