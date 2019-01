Barrios-Nandez, novità in vista: tre club italiani alla finestra

Dal Boca Juniors pronte due cessioni. Il duo Barrios-Nandez pronto all’addio: Inter, Cagliari e Roma alla finestra

Inter, Roma e Cagliari con le antenne dritte e col mirino puntato in Sud America. I tre club italiani seguono da vicino le vicende legate al futuro di Barrios e Nandez. I due centrocampista del Boca potrebbe lasciare il club argentino a breve. Il Boca ha giocato nella notte pareggiando con il Newell’s Old Boys e il tecnico Gustavo Alfaro, dopo la sfida, ha parlato del futuro dei suoi centrocampisti Barrios-Nandez, annunciando grandi novità.

«Abbiamo portato Campuzano e Marcone perché stanno lasciando Barrios e Nandez. Per adesso sono qui ma potrebbero andare via. Abbiamo il problema della quota di stranieri, per questo ci è sembrata la soluzione migliore». Su Barrios c’è la Roma (Monchi avrebbe presentato un’offerta) e su Nandez c’è il Cagliari, pronto a prendere l’erede di Barella in sinergia con l’Inter ma sul centrocampista uruguaiano ci sono anche altri club, tra cui l’Atletico Madrid.