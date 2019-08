Bayern Monaco, subito strada in salita. E ora tocca a Kovac

Bayern Monaco, la sconfitta in Supercoppa fa iniziare la stagione subito in salita. Tocca a Kovac lavorare e cambiare subito rotta

La stagione del Bayern Monaco è cominciata nel peggiore dei modi. La sconfitta rimediata in Supercoppa di Germania col Borussia Dortmund certamente non è una buona notizia per Niko Kovac, che in conferenza stampa di presentazione della gara aveva proprio ironizzato sul possibile esito negativo del match.

La sua strada, quindi, parte subito in salita. Il Bayern è chiamato a tornare la grande corazzata tedesca in grado di impensierire tutti in Europa, cosa che non è stata proprio fatta la scorsa annata. E, iniziare la stagione così non è certo un buon segnale. Tutto sta adesso nelle mani del tecnico, che dovrà lavorare per cambiare immediatamente rotta.