Biglietti Europei Under 21 2019: le info utili per l’acquisto

Dal 16 al 30 giugno Italia e San Marino ospiteranno gli Europei Under 21 2019: tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti

Italia e San Marino saranno il palcoscenico il prossimo giugno degli Europei Under 21 2019. Dodici Nazionali, fra cui gli Azzurrini di Gigi Di Biagio, cercheranno di laurearsi Campioni d’Europa Under 21.

Il torneo comincerà il 16 giugno con la gara inaugurale che si disputerà il 16 giugno fra Polonia e Belgio Under 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mentre la finale si giocherà il 30 giugno alla Dacia Arena di Udine.

Biglietti Europei Under 21 2019, come acquistarli

Come annunciato dalla FIGC sulla sua pagina ufficiale, è aperta la vendita dei tagliandi per assistere alle 21 partite in cui si snoderanno gli Europei Under 21 2019, le 18 della fase a gironi più le 2 semifinali e la finale.

Tifosi e appassionati possono acquistare i biglietti delle partite online collegandosi all’indirizzo https://uefaeurounder21.vivaticket.it. Sulla pagina è spiegato in modo intuitivo e semplice come procedere per richiedere i tagliandi.

Prezzi biglietti Europei Under 21 2019

I prezzi dei biglietti per le gare degli Europei Under 21 2019 saranno piuttosto popolari:

8 euro per gli adulti;

per gli adulti; 5 euro per i giovani Under 21.

È possibile acquistare i biglietti singoli per la fase a gironi, le semifinali e la finale, oppure dei mini-abbonamenti di 3 gare per assistere a tutte le partite che si giocheranno in una determinata città.