Biglietti Milan-Verona: tutte le info su prezzi, come e dove acquistarli

Biglietti Milan-Verona 2018: ecco tutte le informazioni utili riguardo alla vendita e all’acquisto dei tagliandi dell’anticipo della 36ª giornata della Serie A 2017/2018 di sabato 5 maggio

Milan-Verona è la partita della 36ª giornata di Serie A 2017/2018 prevista per sabato 5 maggio 2018 allo Stadio Meazza-San Siro di Milano. Una partita delicata sotto moltissimi aspetti, essendo di fatto la terzultima di campionato: i rossoneri, al settimo posto in classifica (-1 dall’Atalanta) hanno ancora la possibilità di giocarsi un importante piazzamento in Europa League. Molto più critica invece la situazione scaligera: la formazione di Fabio Pecchia, reduce dall’ennesima sconfitta (contro la Spal) è di fatto a un passo dalla retrocessione matematica (al penultimo posto, -7 dalla zona salvezza). I gialloblu non hanno molte speranze e vengono dati da molti per spacciati, ma la trasferta milanese contro la squadra di Gennaro Gattuso potrebbe essere l’ultimo guizzo di una stagione molto negativa…

Qui di seguito diamo un’occhiata a tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti della partita del Meazza, ricordando che la fase di vendita libera dei ticket (cioè aperta a tutti e non riservata unicamente ai possessori della tessera Cuore Rossonero) è già iniziata lo scorso 20 aprile a partire dalle ore 12 ed andrà avanti fino ad esaurimento dei tagliandi a disposizione o, in caso contrario, fino al giorno della partita (il botteghino anche il 5 maggio, come consuetudine, aprirà circa tre ore prima della gara). Ricordiamo inoltre che ciascun tifoso potrà acquistare, come stabilito dalle disposizioni, fino a quattro biglietti e che per la partita contro il Verona non saranno previste restrizioni specifiche neanche per i tifosi ospiti, che potranno dunque acquistare liberamente i biglietti fino al giorno prima della gara.

Biglietti Milan-Verona 2018: come acquistarli e prezzi

I biglietti di Milan-Verona potranno essere acquistati presso i punti vendita stabiliti:

online (a QUESTO indirizzo)

indirizzo) presso la biglietteria di Casa Milan

presso le filiali di BPM ( Banca Popolare di Milano )

( ) nei punti vendita TicketOne

alle casse dello stadio aperte il giorno della partita

Ai tifosi ospiti del Verona il Milan ha riservato come sempre il Terzo Anello Verde: per gli scaligeri sarà possibile acquistare i biglietti fino al giorno antecedente alla gara, il 4 maggio alle ore 19. I prezzi degli tagliandi stabiliti sono nella media delle partite non di cartello di questa stagione: si va dunque dai 25 euro del Terzo Anello Verde del settore ospiti e del Secondo Anello Verde dei tifosi di casa fino ad arrivare ai 150 euro della Tribuna d’Onore Rossa. 100 euro il costo delle Poltroncine Rosse, quello delle Poltroncine Arancio oscillerà tra i 75 ed i 65 euro.

