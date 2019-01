Infortunio Dzemaili, tegola per Inzaghi: in dubbio per Spal-Bologna

Infortunio Dzemaili, brutte notizie per il Bologna: il centrocampista non è al meglio, rischia di saltare la sfida di domenica contro la Spal

Infortunio Dzemaili, non arrivano buone notizie per il Bologna. I rossoblu oggi hanno sostenuto una seduta tattica al centro sportivo di Casteldebole in vista della sfida di domenica contro la Spal, un derby che si trasforma in scontro diretto per la salvezza.

Ma il centrocampista svizzero rischia di essere costretto ad alzare bianca per il match del Mazza: l’ex Montreal è alle prese con un affaticamento al polpaccio destro e oggi ha svolto lavoro differenziato. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.