Bologna, presentato il progetto per il nuovo Dall’Ara

È stato presentato il progetto per il restyling dello stadio Dall’Ara di Bologna, una struttura nata nel lontano 1927

Un progetto affascinante, che porterà aria nuova, di rinnovamento, a Bologna. Il progetto del nuovo stadio Dall’Ara è stato presentato oggi, proprio all’interno della struttura nata nel 1927: «Sarà un bellissimo mix fra antico e moderno – ha affermato il patron del Bologna Joey Saputo, presente assieme al Sindaco di Bologna Virginio Merola – un impianto che manterrà la sua struttura architettonica che fa parte della storia ma alla quale verrà abbinata la bellezza della modernità».

Lo stadio ospiterà 27.000 posti, estendibile a 29.000 per eventi di particolare importanza. Sarà inoltre interamente coperto, con curve e tribune che poste notevolmente più vicine al campo, dai 43 metri attuali a circa 7,5. Uno stadio all’inglese, per intenderci. Il progetto di restyling del Dall’Ara ha ancora tempi di realizzazione indefiniti, ma si suppone che i lavori possano cominciare tra non più di due anni: «Confido che nel giro di 5 anni tutto sarà fatto» ha aggiunto Saputo.

Nel progetto il Comune di Bologna stanzierà 30 milioni, come spiega Merola: «Questo progetto renderà ancor più bella la nostra città. Le idee ci sono, la volontà pure, come le risorse. Abbiamo scelto di non cementificare ma di investire in una struttura storica già esistente e capace di qualificare ancor di più la nostra città».

Il rendering infine sarà opera dell’architetto Gino Zavanella, già progettista dello Juventus Stadium e nei prossimi giorni verranno evidenziati i partner finanziari per un progetto di rinnovo assolutamente affascinante.