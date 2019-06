Brasile, è Coutinho show. L’asso del Barcellona prende le veci di Neymar

Il Brasile ha bagnato il debutto in Coppa America vincendo contro la Bolivia. Protagonista Coutinho, chiamato a rimpiazzare Neymar

Una Coppa America ricca di stelle ha preso il via. Gli occhi, come di consueto, sono puntati sulle solite note, Brasile e Argentina in primis. Sono stati proprio i verdeoro a bagnare l’avvio della prestigiosa competizione, nella gara contro la Bolivia. Nessuna storia, un 3-0 secco e inizio come meglio non si poteva. Con un protagonista.

Philippe Coutinho è stato il man of the match con una doppietta, volta a indirizzare per bene la gara. Con l’assenza forzata di Neymar per il problema alla caviglia rimediato di recente, è il talento del Barcellona a doversi caricare sulle spalle la squadra, anche per dare un segnale importante a tutti dopo un anno così così coi blaugrana. Le attese iniziali sono state rispettate, a lui solo il compito di confermarsi.