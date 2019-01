Torino, Cairo sul mercato: «Se il mister indica dei profili interessanti…»

Nel Mazzola-day, il presidente Urbano Cairo ha ricordato una delle bandiere del Grande Torino, ma ha anche parlato in chiave mercato

Valentino Mazzola, leader del Grande Torino. Il Mazzola-day si è rivelato un evento di grande gioia e unità per tutto il popolo granata, e non solo. Tantissimi tifosi ed ex giocatori della storia del Torino erano presenti oggi per celebrare i 100 anni dalla nascita di, leader del Grande Torino.

Non poteva mancare l’intervento del presidente Urbano Cairo: « Un giocatore straordinario. La cosa bellissima a cento anni dalla sua nascita, a 70 dalla sua morte, è che oggi lo ricordiamo ancora in questo modo nonostante molta gente non l’abbia nemmeno visto giocare. Sarebbe bello che gli dedicassero una via, magari quella che porta al Filadelfia. So che ci stanno pensando e per questo li ringrazio».