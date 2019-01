Cairo non chiude il mercato: «Abbiamo fatto 30…»

Il presidente del Torino Urbano Cairo fa sognare i tifosi. Ecco le sue parole dopo la vittoria dei granata contro l’Inter

Il mercato del Torino è chiuso? Quasi…Il presidente Urbano Cairo lascia aperta una piccola finestrella in vista degli ultimi 4 giorni di mercato. Ecco le sue parole dopo la vittoria sull’Inter: «A gennaio il mercato è difficile, nel senso che raramente si trova un elemento libero che sia anche molto forte. Se avessi l’opportunità di fare un vero innesto di qualità, lo farei sicuramente – riporta La Gazzetta dello Sport – Quest’estate abbiamo fatto un’ottima campagna acquisti, importante, e adesso completerei: fatto 30, farei 31. Ma, ripeto, migliorare questa rosa adesso è difficile. I sogni è bene farli, poi non bisogna svelarli e infine occorre realizzarli. Con Petrachi e Mazzarri siamo in perfetta sintonia, la squadra attuale è completa e competitiva. Se però in questi ultimi giorni si dovesse presentare l’occasione, non me la farei scappare».

Il presidente Cairo esulta per la vittoria del suo Toro nei confronti dell’Inter: «Ho visto un primo tempo eccellente, in cui i nostri giocatori rincorrevano i nerazzurri per strappare loro la palla: ritmo intenso, era una squadra agonisticamente feroce. E’ stata la classica vittoria del gruppo. Sì, direi che tutti quanti hanno svolto bene quello che era il loro compito, non lasciando spazio per le ripartenze dei nerazzurri. Anche gli attaccanti hanno fatto un gran lavoro». Il presidente traccia la rotta: «Adesso non deve ripetersi quanto accaduto dopo la netta vittoria sulla Sampdoria: dai quattro gol di Marassi passammo alla sconfitta casalinga col Parma. Mi aspetto continuità, altrimenti la singola impresa non ci porta da nessuna parte, sarebbe solo la felicità di una serata. Adesso bisogna avere la stessa fame per l’intero prosieguo della stagione. Buona partita, contro una squadra ovviamente molto importante, molto difficile ma, come ci siamo detti col mister, una vittoria che non vale nulla se non diamo continuità».