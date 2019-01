Manca solo l’ufficialità per Sinisa Mihajlovic al Bologna: sarà lui il nuovo allenatore dei rossoblù al posto di Inzaghi

Sinisa Mihajlovic sarà il nuovo allenatore del Bologna. L’ex tecnico del Torino firmerà un contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione in caso di salvezza. La dirigenza rossoblù aspetta l’allenatore, che dovrebbe arrivare in sede per le 19. In quell’occasione avrà modo di firmare il contratto che lo legherà nella sua nuova avventura.