Calciomercato Bologna, piacciono Spinazzola e Verissimo

Presi Soriano e Sansone, il Bologna di Saputo insegue un altro duplice colpo: obiettivi Spinazzola della Juventus e Verissimo del Santos.

Dopo aver preso Soriano e Sansone dal Villarreal, il Bologna di Joey Saputo si conferma protagonista del calciomercato invernale e insegue altri due obiettivi: secondo “Sky Sport” piacciono Leonardo Spinazzola della Juventus per la fascia sinistra e il difensore centrale del Santos Lucas Verissimo. Obiettivi Spinazzola e Verissimo per il Bologna: più semplice portare sotto le due Torri l’ex atalantino, più complessa invece la trattativa per il giocatore brasiliano.

Nella giornata di oggi, sempre secondo Sky, il Direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha incontrato gli agenti di Spinazzola per convincere l’esterno mancino ad accettare il trasferimento in Emilia. Il summit è stato positivo, e se arriverà il benestare del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, l’operazione si farà. Per quanto concerne la trattativa per Verissimo, non sarà semplice convincere i brasiliani a lasciar partire il giocatore. Per il difensore ci aveva provato la scorsa estate, senza risultati apprezzabili, anche il Torino.

INTER, RANOCCHIA VERSO IL BOLOGNA: PRONTO UN TRIENNALE PER GIUGNO