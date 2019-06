Calciomercato Chelsea, idea Coutinho per il dopo Hazard

Chelsea, idea Coutinho per il dopo Hazard: il brasiliano è in cima alla lista tra i sostituti del belga. Tutto dipende dalla decisione del TAS

Inizia il toto nomi in casa Chelsea per rimpiazzare Eden Hazard. Il belga si accaserà al Real Madrid, dove pare abbia scelto già il numero di maglia. Il nome in cima alla lista di Abramovich è Philippe Coutinho.

Tutto dipenderà dalla decisione del TAS di Losanna: se dovesse sospendere il blocco sul mercato, i Blues si fionderanno sul fantasista del Barcellona, valutato 150 milioni di euro.