Edimilson Fernandes, in bilico il riscatto Fiorentina: le ultime

Potrebbe terminare a giugno l’avventura di Edimilson Fernandes con la Fiorentina: in dubbio il riscatto dal West Ham

Protagonista di una buona prima parte di stagione, Edimilson Fernandes vuole guadagnarsi la riconferma nella Fiorentina. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham in estate, il classe 1996 ha raccolto 17 presenze e evidenziato buone qualità.

Ma potrebbe non bastare: secondo quanto riporta Football London, con l’acquisto già programmato di Hamed Traorè lo svizzero non sarà riscattato. L’arrivo del calciatore dell’Empoli completerebbe la mediana e la dirigenza viola non sembra intenzionata a comprare il suo cartellino dagli Hammers. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane.