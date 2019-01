Genoa scatenato: Piatek indosserà la maglia del Milan, ma i liguri non stanno a guardare: Pjaca, Sanabria e Machín nel mirino.

Praticamente ceduto Krzysztof Piatek al Milan, il Genoa non vuol farsi trovare impreparato, e, come riporta “Sky Sport”, insegue ben 3 obiettivi sul calciomercato. Genoa scatenato: il primo nome inseguito dai liguri è il croato Marko Pjaca, che ha giocato finora in prestito con la Fiorentina e per il quale è in programma a breve un nuovo incontro con la Juventus, proprietaria del cartellino, che potrebbe essere risolutorio per dirottare il giocatore sotto la Lanterna.

Molto vicino anche l’attaccante paraguayano Antonio Sanabria, attualmente in forza al Betis e già visto in Italia con la Roma. I rossoblù hanno impostato la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e la fumata bianca, anche in questo caso, è vicina. C’è infine un discorso ben avviato per il centrocampista José Machín del Pescara. In tal senso è previsto un incontro fra il presidente Enrico Preziosi e il club abruzzese nella giornata di mercoledì per trovare l’accordo definitivo per il giocatore equadoregno. Tre colpi in canna per il Grifone (quattro con l’arrivo ormai definito di Sturaro), che vuole dare un segnale chiaro ai tifosi dopo la partenza di Piatek.

