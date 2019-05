Calciomercato Inter, Godin saluta i suoi ex tifosi nell’ultima partita casalinga: Resterete sempre nel mio cuore – FOTO

È un addio sofferto quello di Diego Godin. Il difensore uruguaiano in estate arriverà all’Inter, a parametro zero, svincolandosi dall’Atletico Madrid. Sui social il commovente saluto ai suoi ex tifosi del difensore: «Non ci sono abbastanza parole per ringraziarvi ancora per il vostro amore. Resterete sempre nel mio cuore».

Godin, arrivato all’Atletico Madrid nel 2010 dal Villareal, ha collezionato 388 presenze con i Colchoneros, segnando 27 reti e sfornando 14 assist. Una vera rarità per uno dei difensori centrali più affidabili del calcio europeo.