Calciomercato Inter, restauro a centrocampo: Barella e Kovacic per Conte

Calciomercato Inter, necessità di restaurare il centrocampo: Ausilio lavora su Barella e Kovacic per convincere Conte

Ausilio è al lavoro per convincere Antonio Conte a sedersi sulla panchina nerazzura. L’Inter, in questa stagione, ha sofferto soprattutto a centrocampo, ed è lì che si devono concentrare le forze e le ambizioni di mercato. I nomi sono soprattutto due: Barella e Kovacic.

Per Barella i contatti sono stati avviati già dall’inizio della stagione, e con ogni probabilità il centrocampista del Cagliari arriverà all’Inter per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Più complicata la situazione per quanto riguarda Kovacic: il croato tornerà al Real dopo la stagione in prestito al Chelsea. Ausilio lo vuole in prestito, ma Kovacic dovrà rinnovare con i Blancos, dato che il suo contratto scade nel 2021, ma un suo ritorno all’Inter si fa sempre più probabile.