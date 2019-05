Juve, Paratici chiarisce le voci su un possibile arrivo di Guardiola in bianconero nella prossima stagione

La notizia sarebbe clamorosa, ma Paratici, ai microfoni di DAZN allontana l’ipotesi Guardiola: «Non abbiamo avuto contatti con Guardiola e non ci abbiamo mai pensato. È sotto contratto e mi sembra molto strano. Ma questo è il nostro mondo e lo accettiamo»

Sul prossimo allenatore: «Abbiamo le idee chiare, stiamo facendo le nostre valutazioni. Finché non termineranno tutte le competizioni mi sembra giusto rimanere in questa situazione, per rispetto di tutti».