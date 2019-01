Ramsey alla Juventus subito: assalto bianconero

Calciomercato Juventus, bloccato Aaron Ramsey per giugno ma i bianconeri provano a piazzare il colpo già a gennaio: le ultime

Contratto di cinque anni da 8 milioni di euro a stagione: Aaron Ramsey ha messo nero su bianco il contratto della Juventus, che lo ha soffiato all’Arsenal a costo zero. Un’operazione conclusa per giugno, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di aspettare: secondo quanto riporta Tuttosport, il gallese può approdare a Torino già in questa sessione di mercato, con la dirigenza al lavoro per tentare di raggiungere un accordo con i Gunners entro il 31.