La Juventus ha annunciato la cessione di Mehdi Benatia all’Al Duhail, formazione del Qatar. I bianconeri incasseranno 10 milioni.

Finisce l’avventura di Mehdi Benatia con la maglia della Juventus. Il club torinese, con una nota ufficiale, ha infatti annunciato la cessione a titolo definitivo del difensore marocchino ai qatarioti dell’Al Duhail. «Juventus Football Club S.p.A. – si legge nella nota – comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Al Duhail Sports Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Medhi El Mouttaqui-Benatia per un corrispettivo di € 8 milioni, pagabile in due rate entro ottobre 2019, che potrà incrementarsi sino ad un massimo di € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali».

Nei 2 anni e mezzo vissuti a Torino con la maglia bianconera, Benatia ha collezionato complessivamente 59 presenze e 5 gol tenendo conto di tutte le competizioni, e ha vinto 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. A 30 anni la sua carriera da calciatore, che lo ha visto protagonista anche in Francia e Germania, ripartirà dal Qatar, Paese che organizzerà i Mondiali di calcio del 2022.

BENATIA LASCIA LA JUVE: VISITE MEDICHE CON L’AL DUHAIL