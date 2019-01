Duncan-Milan, chiesto il prestito secco: muro Sassuolo

Calciomercato Milan, idea Duncan per il centrocampo: il Sassuolo ha respinto l’offerta di prestito secco presentata dai rossoneri

Presentato Lucas Paquetà, prelevato dal Flamengo per 35 milioni di euro, il Milan è a caccia di altri rinforzi per la formazione di Gennaro Gattuso. Leonardo e Maldini stanno monitorando diversi profili e per il centrocampo fa gola Alfred Duncan.

Messosi in evidenza con la maglia del Sassuolo, tre gol e tre assist in questa prima parte di stagione, il ghanese potrebbe salutare i neroverdi a gennaio: secondo Sportitalia il Milan ha richiesto il classe 1993 in prestito secco. Un’offerta che non ha convinto gli emiliani, che hanno rispedito al mittente la proposta.