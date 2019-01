Calciomercato Napoli, idea Thiago Mendes in caso di partenza di Allan: nel mirino il centrocampista di proprietà Lille

Sono ore decisive per il futuro di Allan. Il centrocampista del Napoli è finito nel mirino del Paris Saint-Germain e la società di Al-Khelaifi è pronta a mettere sul piatto cifre importanti per assicurarsi le prestazioni dell’italo-brasiliano. I partenopei daranno il via libera alla cessione in caso di offerta shock e la dirigenza non intende farsi cogliere impreparata. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, spunta un nome nuovo: parliamo di Thiago Mendes del Lille.

Il brasiliano si è messo in mostra con i Dogues in questa prima parte di campionato e la società transalpina non chiude alla cessione per motivi di bilancio. Le Sport 10 evidenzia che il Napoli sta pensando di chiedere il prestito del brasiliano, ma deve fare i conti con la forte concorrenza: sulle sue tracce c’è anche l’Everton, che monitora la situazione qualora partisse Idrissa Gueye.